¡Arranca Municipio de Aguascalientes trabajos de la Clínica Veterinaria Ambulatoria 2026!

La inauguración y la primera jornada de vacunación se llevaron a cabo en el Ejido Peñuelas

AGUASCALIENTES, AGS.- La Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales inauguró los trabajos de la Primera Etapa de la Clínica Veterinaria Ambulatoria 2026, cuyo objetivo será vacunar al ganado bovino y ovino de Aguascalientes, para lo cual se les aplicará la vacuna triple bovina y desparasitante de amplio espectro que ayudará a prevenir y controlar enfermedades.

Durante el arranque de la Clínica Veterinaria Ambulatoria, el coordinador general de Delegaciones, José Alfredo Gallo Camacho, destacó que gracias a este programa, que se ha realizado en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) durante 15 años seguidos, se apoya a los pequeños productores pecuarios del municipio brindando vacunas y consultas veterinarias gratuitas que permitirán detectar de forma temprana enfermedades en los animales a fin de que puedan recibir el tratamiento adecuado.

Para esta, la primera etapa, la meta será vacunar 2 mil 500 cabezas de ganado bovino y ovino; para ello, personal de la Coordinación de Delegaciones visitará a ganaderos de las distintas comunidades y ejidos de la Delegación Peñuelas.

Cabe destacar que durante los trabajos de la Clínica Veterinaria Ambulatoria participarán 45 estudiantes de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista, quienes realizarán sus prácticas profesionales como parte de su preparación académica.

A la jornada de inauguración asistieron el decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, Luis Fernando Cisneros Guzmán; el coordinador de la Clínica Veterinaria de la UAA, Jesús Eduardo Leyva Vázquez; José Robles, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial; el director de Enlace Operativo de la Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales, J. Fernando Martínez Ramírez; el delegado de Peñuelas, Ignacio Carmona Ortiz, y el comisario ejidal de Peñuelas, Fidel Flores Luévano.