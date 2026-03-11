¡Refuerzan presencia policial en límites estatales para garantizar la paz y la seguridad!

AGUASCALIENTES, AGS.- Con el fin de prevenir delitos, fortalecer la presencia institucional y mantener un entorno de paz y tranquilidad para la población, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policías Municipales, reforzó los operativos de vigilancia de manera simultánea en zonas serranas y en los límites de Aguascalientes con Jalisco y Zacatecas.

El titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo, informó que grupos especiales de la Policía Estatal, junto con las corporaciones federales y municipales, realizan patrullajes permanentes por tierra y aire con el apoyo del helicóptero Fuerza Uno, particularmente en los municipios colindantes con dichas entidades.

Dijo que estas acciones se complementan con puntos de revisión itinerantes, filtros de seguridad en carreteras, supervisión de brechas y caminos rurales, así como labores de inteligencia y análisis operativo para anticipar posibles riesgos.

Añadió que también se fortalecieron los operativos disuasivos en comunidades rurales, vigilancia en tramos carreteros estratégicos, verificación de vehículos y personas, además de la atención directa a reportes ciudadanos, lo que permite una reacción más oportuna ante cualquier eventualidad.

Martínez Romo destacó que diariamente se llevan a cabo recorridos a pie en zonas montañosas, sobrevuelos de reconocimiento, coordinación interinstitucional constante y comunicación directa con autoridades municipales, lo que amplía el alcance de la vigilancia y mejora la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

Finalmente, subrayó que la instrucción es clara: actuar con firmeza para preservar la seguridad de las familias aguascalentenses; por ello, los patrullajes terrestres y aéreos, así como las acciones preventivas y de proximidad social continuarán de forma permanente en todo el territorio estatal.