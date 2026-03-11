¡Detuvieron fuerzas de seguridad en Pinos a masculino con droga, detonadores y cargadores de armas!

La detención se realizó durante patrullamientos coordinados en la comunidad La Presita

Fueron aseguradas sustancias ilícitas, detonadores, cargadores para arma larga y un vehículo con reporte de robo

PINOS, ZAC.- Como resultado del reforzamiento de los patrullamientos y las acciones operativas desplegadas tras una explosión registrada en la comunidad La Presita, en el municipio de Pinos, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno lograron la detención de un masculino, además del aseguramiento de material para detonar explosivos, sustancias ilícitas y un vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con el informe operativo, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), intensificaron recorridos de seguridad sobre la carretera que conduce a la comunidad El Rayo, en las inmediaciones de La Presita, luego de registrarse el reporte del robo de una camioneta que transportaba ganado bovino.

Durante estas acciones, los efectivos visualizaron a un masculino que intentó huir a bordo de una motocicleta al percatarse de la presencia de las corporaciones, por lo que se inició un seguimiento que permitió darle alcance metros adelante.

Al realizarle una inspección a su persona, los elementos localizaron diversos objetos relacionados con la detonación de explosivos, dos cargadores para arma de fuego, 11 bolsas tipo empaque hermético que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Así como 23 dosis de una sustancia granulada con características de la metanfetamina (crystal) y 17 dosis de polvo blanco con características de la cocaína.

El detenido fue identificado como Jonathan “N”, de 23 años, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.