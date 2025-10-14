¡Arrestaron a uno de varios sujetos que asesinaron a un joven al asaltar su casa en San Gerardo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron la detención de uno de varios sujetos que asesinaron a un hombre joven durante un asalto en su domicilio en un coto del fraccionamiento San Gerardo, al sur de la capital, en septiembre pasado.

La víctima fue golpeada y finalmente asfixiada por los delincuentes, que se apoderaron de varios objetos.

El detenido es Luis Gerardo “N” alias “X5”, que está acusado por el delito de homicidio doloso agravado con motivo de robo en agravio de Axel Heli, de aproximadamente 23 años de edad.

El atraco que desencadenó en el crimen sucedió el domingo 21 de septiembre de este año en el citado fraccionamiento.

Varios sujetos arribaron a un coto e ingresaron a una casa habitación con la intención de cometer un robo, permaneciendo Luis Gerardo en el exterior para vigilar que nadie se acercara.

Los que entraron al domicilio agredieron a la víctima golpeándola con objetos contundentes, provocándole varias lesiones.

Finalmente, la asfixiaron para quitarle la vida.

Los delincuentes se apoderaron de prendas de vestir, aparatos electrónicos, joyas y otros objetos de valor, con lo que se dieron a la fuga.

Tras ser descubierto el cuerpo sin vida del agredido, la Fiscalía General del Estado inició la correspondiente carpeta de investigación a través del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios.

Luis Gerardo fue identificado como uno de los involucrados en los hechos y tras obtenerse una orden de aprehensión en su contra fue capturado en la carretera Calvillo-San Felipe por los policías investigadores.

El imputado fue presentado a la audiencia inicial ante el juez de Control, que valoró las pruebas aportadas por el AMP y le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes por el delito mencionado.

El plazo para la investigación complementaria se fijó en tres meses.

Y mientras tanto, los agentes ministeriales continúan con la búsqueda de los demás implicados en el homicidio.