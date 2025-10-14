¡“El Loco” agredió e hirió con arma de fuego a dos de sus rivales tras una riña en Norias de Ojocaliente!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras una riña, un sujeto conocido como “El Loco” agredió e hirió con arma de fuego a dos de sus rivales para luego escapar, por lo que no fue detenido.

Los hechos ocurrieron el domingo 12 de octubre, alrededor de las tres de la madrugada, en calles de la comunidad Norias de Ojocaliente, al oriente de la ciudad.

Las víctimas, identificadas como Luis Kevin “N” alias “El Pollo” y originario de Veracruz, y Santos “N” alias “El Chichimelo”, oriundo de Tamaulipas, junto con otros sujetos protagonizaron una pelea con “El Loco” y varios individuos más.

Los motivos de la riña no trascendieron públicamente.

Luego de la gresca “El Loco” se sintió perdedor y se retiró, pero regresó momentos después en busca de venganza y ya armado con una pistola escuadra calibre .22.

A sus rivales los encontró consumiendo bebidas embriagantes afuera de un domicilio de la calle Pedro Pérez y de manera directa les disparó en varias ocasiones.

Los proyectiles hicieron blanco en Luis Kevin, que resultó con una herida en un brazo, y en Santos, que sufrió una lesión en el tórax y tuvo que ser trasladado a recibir atención médica al Hospital Tercer Milenio.

“El Loco” se dio a la fuga tras el ataque armado y no fue localizado por los oficiales de la Policía Municipal que se movilizaron a la comunidad para atender los reportes de la agresión.