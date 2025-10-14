¡Dos jóvenes desaparecieron cerca de donde localizaron dos vehículos incendiados en Calvillo, ya los buscan!

CALVILLO, AGS.- Dos jóvenes desaparecieron en el municipio de Calvillo, cerca de donde fueron localizados dos vehículos incendiados, por lo que sus familiares y amigos han comenzado una intensa búsqueda.

A través de las redes sociales se difundieron fotografías de los desaparecidos: Diego Martínez y Luis Ángel Gallegos Ramírez, de 24 años de edad.

De Diego, sus allegados informaron que conducía una camioneta GMC e iba acompañado del otro joven, mientras que de Luis Ángel señalaron que lo vieron por última vez en las cabañas del Maguey.

Ambos desaparecieron desde el lunes 13 de octubre, mismo día en que por la mañana fueron encontrados dos vehículos siniestrados en un camino que comunica las comunidades Colomos y El Maguey, en el municipio de Calvillo.

Un automovilista que se dirigía a su trabajo detectó dos unidades incendiadas, por lo que dio parte a las autoridades.

La Fiscalía General del Estado confirmó que se trataba de un vehículo sedán y una camioneta, y que en ellos no se encontraron personas en el interior ni restos humanos.

El coche quedó completamente dañado y la camioneta presentó daños en el frente.

La FGE informó que además de los vehículos en la escena se encontraron cuatro casquillos percutidos.

Ante la ausencia de Diego y Luis Ángel sus familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para su localización.