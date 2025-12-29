¡Arrojándose desde lo alto de la balaustrada del hotel Quinta Real joven intentó suicidarse!

ZACATECAS, ZAC.- Un joven sufrió lesiones de gravedad tras de que intentó suicidarse arrojándose desde una altura aproximada de 10 metros de la balaustrada del hotel Quinta Real.

Los hechos sucedieron la noche del viernes 26 de diciembre en la avenida González Ortega, en la capital zacatecana, donde se encuentra la hospedería.

El muchacho, de 18 años de edad, se lanzó desde lo alto de la balaustrada hacia unas bodegas del citado hotel ante la mirada de varias personas, que de inmediato dieron parte a los servicios de emergencia.

Personal de Protección Civil Municipal acudió al lugar y brindó los primeros auxilios al joven, al que le diagnosticaron lesiones que ponían en peligro su vida y lo trasladaron a un hospital para su pronta atención médica.

Hasta el momento no han trascendido los motivos por los que el joven intentó quitarse la existencia.