¡Un menor de edad sin vida dejó volcadura en El Tepozán; otro permanece grave!

TEPEZALÁ, AGS.- Un accidente tipo volcadura ocurrido en la comunidad El Tepozán, en el municipio de Tepezalá, dejó como saldo a un menor de edad sin vida y a otro más gravemente lesionado.

Ambos fueron trasladados a un nosocomio privado ubicado en la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga.

El percance, registrado la noche del sábado 27 de diciembre, derivó en el traslado de dos adolescentes al hospital: uno de ellos ya no presentaba signos vitales y fue identificado como Reyli Rolando “N”, de 15 años de edad, mientras que el segundo, Brandon “N”, también de 15 años, fue ingresado para recibir atención médica tras resultar lesionado al volcar el vehículo en el que viajaba.

El joven lesionado presenta fractura expuesta de húmero, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado y permanece bajo observación médica.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas para llevar a cabo las diligencias necesarias y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El cuerpo del menor fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.