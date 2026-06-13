¡Arrollada por una camioneta joven motociclista falleció en la entrada a Estación San José!

FRESNILLO, ZAC.- Una mujer joven murió tras de que al viajar en una motocicleta fue arrollada por una camioneta, cuyo conductor decidió darse a la fuga.

La motorista contaba con 27 años de edad.

El viernes 12 de junio, alrededor de las 18:10 horas, transitaba en condiciones normales a bordo de su “jaca de acero” cuando frente a la báscula pública ubicada en la entrada a la comunidad Estación San José, en Fresnillo, fue impactada por una camioneta.

La joven quedó tirada sobre la cinta asfáltica y el operador de la otra unidad de motor aceleró su marcha para escapar.

Testigos del accidente se comunicaron a los servicios de emergencia para solicitar ayuda para la motociclista, pero llegar luego paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo confirmaron que ya había fallecido.

Los primeros respondientes a las llamadas de auxilio fueron oficiales de la Policía Estatal Preventiva, que resguardaron la zona hasta el arribo de agentes de la Policía de Seguridad Vial, que tomaron conocimiento del desigual choque para esclarecer las causas que lo provocaron e iniciar la búsqueda del conductor prófugo.

Personal de Servicios Periciales se encargó del levantamiento del cuerpo sin vida de la joven para su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.