¡Arrollado y arrastrado por una camioneta un motociclista murió en Aguascalientes!

Fotos: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un motociclista murió tras de que derrapó y al caer a la cinta asfáltica fue arrollado y arrastrado varios metros por una camioneta, cuyo conductor le había cerrado el paso.

Los hechos sucedieron el miércoles 13 de agosto, alrededor de las diez de la noche, sobre la avenida Las Américas y la calle República de Perú.

La víctima mortal, de entre 25 a 30 años de edad, tripulaba una motocicleta en color negro y con placa de circulación de Aguascalientes.

En ella se desplazaba por Las Américas, en el sentido de norte a sur y en condiciones normales pese a que estaba lloviendo y el asfalto se encontraba mojado.

De sur a norte transitaba una camioneta PT Cruiser, con placas de esta ciudad, cuyo chofer, al llegar al cruce con República de Perú, dio una vuelta a la izquierda para incorporarse a ella.

Con su maniobra le cortó la circulación al motorista, que al ver que se le atravesaba aplicó los frenos para evitar el choque contra la camioneta.

Y efectivamente la moto no chocó contra la PT Cruiser, pero el joven derrapó y cayó al suelo.

La camioneta le pasó por encima y arrastró su cuerpo varios metros sobre la calle señalada, hasta que el conductor detuvo su marcha.

Al descender y ver al motociclista debajo de la camioneta sacó un gato hidráulico y levantó las llantas traseras para tratar de salvarlo.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la escena pero confirmaron que el motorista ya había fallecido.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y detuvieron al operador de la camioneta para deslindar responsabilidades.

El cuerpo del finado fue levantado por elementos de Servicios Periciales y remitido al SEMEFO.