¡En Aguascalientes una niña de 6 años murió embestida en su bicicleta por una camioneta conducida por un adolescente de Loreto!

ASIENTOS, AGS.- Una niña de 6 años de edad murió en el municipio de Asientos ya que al pasear en su bicicleta fue embestida por una camioneta conducida por un adolescente de 14 años, originario de Loreto, Zacatecas.

La tragedia sucedió el miércoles 13 de agosto, minutos antes de las cinco de la tarde, en las calles Álvaro Obregón y Fátima, en la colonia El Cerrito, en la comunidad Ciénega Grande, perteneciente a Asientos.

La pequeña fue identificada como Allison Camila S.M., vecina de ese lugar.

La menor salió de su casa para jugar en la calle montada en una bicicleta en colores negro y rojo, rodado 16.

Lamentablemente, en escena apareció una camioneta Chevrolet Silverado, tipo Pick-Up, en color rojo y con placas de circulación de Zacatecas, que era conducida por Ricardo “N”, de 14 años de edad.

Aparentemente, él transitaba a velocidad inmoderada, lo que provocó que perdiera el control del volante e impactara fuertemente a la niña y su bicicleta.

La pequeña quedó tirada en el arroyo vehicular y metros adelante el jovencito detuvo su marcha.

A través de testigos del accidente los servicios de emergencia fueron enterados de lo sucedido y de inmediato se movilizaron oficiales de Seguridad Pública de Asientos así como paramédicos del ISSEA de la ambulancia ECO-489, pero desgraciadamente nada pudieron hacer por la infante debido a que al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Los técnicos en urgencias médicas le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo, que fue el que le costó la existencia.

Los policías municipales detuvieron al adolescente y lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado a disposición del agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

El cuerpo de la menor fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.