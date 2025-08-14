¡En la empresa donde laboraba un hombre se quitó la vida en Aguascalientes!

Foto: Archivo

JESÚS MARÍA, AGS.- Un hombre se quitó la vida en la empresa donde laboraba, en el municipio de Jesús María, desconociéndose públicamente los motivos por los que lo hizo.

El fallecido fue identificado como Juan Alexis “N”, que contaba con 33 años de edad.

El hecho sucedió en una empresa ubicada en el número 500 de la avenida Siglo XXI en la comunidad Maravillas, en J.M.

Valiéndose de que nadie lo veía, se dirigió al cuarto de baño, donde se colgó del cuello con un cordón que amarró a un punto fijo.

Alrededor de las tres de la madrugada del martes 12 de agosto fue descubierto por el velador de la empresa, que solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María y paramédicos del ISSEA, que revisaron al treintañero y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El escenario fue resguardado hasta que arribaron agentes de la Policía de Investigación Criminal para iniciar las indagatorias correspondientes y elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.