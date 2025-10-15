¡Asaltan dos tiendas Oxxo con machete en mano en poco tiempo en la ciudad capital!

AGUASCALIENTES, AGS.- La noche del martes 14 de octubre dos tiendas Oxxo fueron asaltadas casi al mismo tiempo por sujetos que fingieron ser clientes.

Al quedarse solos con el personal, sacaron un machete y se llevaron dinero en efectivo y mercancía.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas.

En ambos casos, los agresores entraron como si fueran compradores comunes, pero al notar que no había más clientes amenazaron al personal con un machete y vaciaron las cajas registradoras.

También tomaron productos antes de huir.

Por el momento se desconoce el monto total de los botines.

Una de las tiendas está ubicada en la esquina de Ecuador y Galeana, en la colonia Obraje; la otra en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a ambos puntos, recabaron datos de los asaltantes y montaron un operativo de búsqueda, pero no se logró ubicar a los responsables.

(Foto: archivo)