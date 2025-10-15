NoticiasZacatecas

¡Por homicidio en riña en Trancoso cuatro años de prisión a un sujeto!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de Lorenzo Alonso “N” por el delito de homicidio en riña, consistente en cuatro años y un mes de prisión y la reparación integral del daño.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021 en el municipio de Trancoso, cuando el sentenciado discutió con la víctima, lo que derivó en una riña y durante la agresión mutua utilizó un objeto punzocortante para privar de la vida a la víctima, para posteriormente huir del lugar.

También te puede gustar

Portaba más de 50 gramos de marihuana y fue detenido en el municipio de Rincón de Romos

POLECIA 777

¡Ya están en prisión los sujetos que asesinaron a balazos a un hombre e hirieron a su esposa en Guadalajara!

Noticiero El Circo

¡Tere Jiménez gana el debate y apuntala su triunfo por la alcaldía de Aguascalientes!

Noticiero El Circo