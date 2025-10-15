¡Fiscalía descubrió que fue un invento asalto a mano armada que reportó un automovilista!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado descartó el supuesto asalto que reportó un automovilista para ser despojado de 320 mil pesos en efectivo, ya que el propio “ofendido” confesó que inventó el robo para no pagar una deuda debido a que fue denunciado en dos carpetas de investigación por fraude y abuso de confianza.

La tarde del lunes 13 de octubre elementos policiales se trasladaron a la carretera estatal 42, a la altura de Mangata Residencial, para atender un reporte de un robo con violencia.

El supuesto agraviado, Germán “N”, les refirió que había vendido una casa en 320 mil pesos y al ir a un banco del Centro Comercial Velaria Mall para depositarlos en su cuenta había sido asaltado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Refirió que en su auto Chevrolet, en color rojo, circulaba por la carretera cuando se le emparejaron los motociclistas, quienes con una bujía le quebraron el vidrio del lado del conductor para obligarlo a detener su marcha y cuando lo hizo lo amagaron con un arma de fuego para obligarlo a entregarles el efectivo, tras de lo cual se dieron a la fuga.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Unidad Especializada en Investigación de Robos iniciaron las indagatorias respectivas y al entrevistar a Germán terminó por aceptar que su historia del asalto era falsa ya que nunca le robaron nada.

Declaró que los 320 mil pesos los utilizaría para solventar problemas personales y que decidió inventar lo del asalto para evadir el pago de una deuda, ya que figura como acusado en dos carpetas de investigación por los delitos de fraude y abuso de confianza.

Germán solicitó ya no continuar con las diligencias de la carpeta de investigación por el supuesto asalto al admitir que los hechos que denunció no correspondían a la realidad e insistió en que reportó el robo del dinero con la finalidad de evitar responsabilidades económicas por los procesos penales que enfrenta.

Ante esto, la Fiscalía reiteró que presentar información falsa o realizar denuncias inexistentes constituye un delito e hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y apego a la verdad al momento de presentar una denuncia.