¡Asaltaron a clientes del bar “Lobi-to” cuatro sujetos armados, los despojaron de sus pertenencias!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Un grupo de cuatro sujetos armados perpetró un asalto contra los clientes del merendero-bar “Lobi-to”, ubicado en la intersección de las carreteras federal 22 y estatal 120, en Estación Rincón, en el municipio de Rincón de Romos.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas del domingo 26 de octubre, cuando los delincuentes ingresaron al establecimiento y encañonaron a los consumidores que se encontraban en el interior, exigiéndoles la entrega de dinero, celulares, carteras, relojes y joyas.

Antes de retirarse, uno de los delincuentes regresó al área de la barra y, mediante amenazas, obligó al cantinero a entregarle varias botellas de vino.

Los ladrones huyeron del lugar sin que se conociera el rumbo que tomaron ni el tipo de vehículo en el que se desplazaban.

Uno de los clientes logró esconder su celular y realizar una llamada al servicio de emergencias 911. Elementos de las Policías Municipales de Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos acudieron al sitio minutos después.

También se solicitó la presencia de paramédicos ya que algunos clientes presentaron crisis nerviosas, aunque ninguno requirió traslado hospitalario.

Los afectados proporcionaron a las autoridades las características físicas y de vestimenta de los asaltantes.

Se implementó un operativo de búsqueda, aunque no se logró ubicar a los responsables.

Finalmente, se invitó a los afectados a presentar la denuncia correspondiente.