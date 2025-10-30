NoticiasZacatecas

¡Por tentativa de feminicidio detuvieron a un sujeto en Zacatecas!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de Policía de Investigación, en coordinación con los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, llevaron a cabo una acción de inteligencia en la colonia Las Flores, municipio de Zacatecas, lo que permitió que se lograra la detención de Felipe “N”.

Su captura tuvo lugar durante la madrugada de este jueves ya que era buscado desde el pasado 25 de octubre por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

