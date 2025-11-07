¡Asaltaron cinco tiendas de la cadena OXXO en la ciudad capital y otra en Jesús María!

Los responsables de los robos no han sido detenidos por las autoridades

AGUASCALIENTES, AGS.- Seis tiendas de conveniencia de la cadena OXXO fueron asaltadas durante las últimas semanas, cinco en distintos puntos de la ciudad capital y otra en el municipio de Jesús María.

Los responsables de los robos, que obtuvieron ganancias diversas, no han sido detenidos por las autoridades de Seguridad Pública, que no han podido contener los atracos con violencia en estas y otras negociaciones.

Uno de los asaltos sucedió el miércoles 5 de noviembre, alrededor de las 09:40 horas, en la tienda ubicada en la avenida Poliducto y la calle Palma Mexicana, en el fraccionamiento Solidaridad II, donde un sujeto que vestía pantalón azul, chamarra gris y llevaba puesta una cachucha roja y un cubre bocas negro, se llevó 3 mil pesos.

Otro ocurrió el lunes 3 de noviembre, a las 18:40 horas, en el OXXO de avenida Del Jardín, entre Jardín de los Lirios y de las Palmas de Guinea, entre el fraccionamiento Villas de la Cantera y la colonia Loma Bonita, al poniente de la ciudad, donde un delincuente armado que vestía pantalón azul, camisa gris y llevaba una cachucha negra y un cubre bocas azul, se llevó aproximadamente 1,800 pesos.

El viernes 24 de octubre, a las 11:00 horas, una pareja conformada por hombre y mujer, con arma de fuego, asaltaron la tienda ubicada en la carretera a Valladolid, en la comunidad El Aurero, en el municipio de Jesús María, y se llevaron dos mil pesos.

Los delincuentes huyeron en una motocicleta que poco más tarde fue localizada abandonada junto con un casco, por lo que fue asegurada.

Al día siguiente, sábado 25 de octubre, al filo de las once de la noche, igualmente un hombre y una mujer, con armas de fuego, consumaron un robo con violencia en el OXXO de la avenida Jerónimo de la Cueva y la calle Federico Méndez, en el fraccionamiento Villa Natura, apoderándose de tres mil 500 pesos tras amagar a los empleados.

Al otro día, domingo 26 de octubre, alrededor de las 21:30 horas, también un hombre y una mujer que portaban armas blancas atracaron la tienda localizada en la calle Artillero Mier y la avenida Héroe Inmortal, en el fraccionamiento Morelos I, de la que se llevaron un botín de tres mil pesos.

Por último, al día siguiente, lunes 27 de octubre, por la mañana, un sujeto que llevaba puesto un casco de motociclista asaltó la tienda OXXO situada en la avenida Bosque Sereno, en el fraccionamiento del mismo nombre, y tras apoderarse del dinero de las ventas huyó en una motocicleta.