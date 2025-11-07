¡Mujer que durante diez años violentó psicológica y físicamente a su mamá en Aguascalientes fue vinculada a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer que durante diez años violentó psicológica y físicamente a su mamá fue vinculada a proceso por un juez de Control por el delito de violencia familiar.

Se trata de Jennifer Anahí “N”, que enfrentará su juicio en el CERESO para Mujeres de la salida a Calvillo ya que se le impuso la prisión preventiva oficiosa y justificada para proteger a la víctima.

La Fiscalía General del Estado informó que durante los diez años la acusada ejerció la fuerza física y psicológica en contra de la ofendida dentro de un domicilio en la ciudad capital.

Las agresiones fueron constantes hasta que la agraviada solicitó ayuda a oficiales de Seguridad Pública, que detuvieron a la mala hija y la dejaron a disposición de la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género para la integración de una carpeta de investigación.

La agresora fue consignada ante el juez, que resolvió su situación legal decretándole el auto de vinculación a proceso, fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.