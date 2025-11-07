AguascalientesNoticias

¡Conductor sufrió una convulsión al volante de su auto y se estrelló contra un OXXO en San Sebastián!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un automovilista que sufrió una convulsión al volante de su auto se estrelló contra la fachada de una tienda OXXO, tras de lo cual paramédicos lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

El accidente se registró este viernes, alrededor de las 10:50 horas, sobre las avenidas Héroe Inmortal y San Sebastián, en el fraccionamiento San Sebastián, al sur de la capital.

El hombre accidentado, de entre 30 a 35 años de edad, conducía un Chevrolet Corsa, en color blanco y con placas de circulación 810-VWY del Distrito Federal.

De acuerdo a los primeros reportes obtenidos, transitaba por Héroe Inmortal en dirección de norte a sur, es decir, de la avenida Siglo XXI a la pensión municipal, pero al llegar al cruce con la avenida San Sebastián comenzó a sentirse mal, por lo que decidió ingresar a las bahías de estacionamiento del OXXO ubicado en ese cruce.
Sin embargo, al estar ingresando a la bahía de estacionamiento presuntamente empezó a convulsionar, lo que provocó que pisara el acelerador y terminara impactando la guarnición y posteriormente el ventanal de la tienda.

La parte frontal del auto terminó dentro del establecimiento.
Tras recibir reportes sobre el accidente, al lugar acudieron policías municipales y viales para tomar cartas en el asunto, así como paramédicos del ISSEA, quienes valoran al conductor y le apreciaron contusiones leves.

Al ser cuestionado sobre lo sucedido, el operador dijo no recordar nada, por lo que de acuerdo a la evaluación de los paramédicos mostraba alteraciones en su estado de alerta, trasladándolo al Hospital Tercer Milenio para su respectiva atención.

También te puede gustar

Intervienen elementos de SSPE en accidente de tránsito

POLECIA 777

FUE DETENIDO UN SUJETO CON CASI 20 GRAMOS DE CRYSTAL

POLECIA 777

¡Lorena Martínez se compromete con productores de carne y leche a repuntar sus productos en el mercado!

Noticiero El Circo