¡Conductor sufrió una convulsión al volante de su auto y se estrelló contra un OXXO en San Sebastián!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un automovilista que sufrió una convulsión al volante de su auto se estrelló contra la fachada de una tienda OXXO, tras de lo cual paramédicos lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

El accidente se registró este viernes, alrededor de las 10:50 horas, sobre las avenidas Héroe Inmortal y San Sebastián, en el fraccionamiento San Sebastián, al sur de la capital.

El hombre accidentado, de entre 30 a 35 años de edad, conducía un Chevrolet Corsa, en color blanco y con placas de circulación 810-VWY del Distrito Federal.

De acuerdo a los primeros reportes obtenidos, transitaba por Héroe Inmortal en dirección de norte a sur, es decir, de la avenida Siglo XXI a la pensión municipal, pero al llegar al cruce con la avenida San Sebastián comenzó a sentirse mal, por lo que decidió ingresar a las bahías de estacionamiento del OXXO ubicado en ese cruce.

Sin embargo, al estar ingresando a la bahía de estacionamiento presuntamente empezó a convulsionar, lo que provocó que pisara el acelerador y terminara impactando la guarnición y posteriormente el ventanal de la tienda.

La parte frontal del auto terminó dentro del establecimiento.

Tras recibir reportes sobre el accidente, al lugar acudieron policías municipales y viales para tomar cartas en el asunto, así como paramédicos del ISSEA, quienes valoran al conductor y le apreciaron contusiones leves.

Al ser cuestionado sobre lo sucedido, el operador dijo no recordar nada, por lo que de acuerdo a la evaluación de los paramédicos mostraba alteraciones en su estado de alerta, trasladándolo al Hospital Tercer Milenio para su respectiva atención.