¡Asaltaron en su domicilio al hermano de la presidenta municipal de “San Pancho” dos delincuentes!

Lo golpearon y lo despojaron del dinero en efectivo que tenía guardado en su casa

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- El hermano de la presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, sufrió un violento asalto en su domicilio ubicado a una cuadra del DIF Municipal de dicha cabecera, a manos de dos delincuentes armados que lo golpearon y despojaron del dinero en efectivo que guardaba en la casa.

Tras el robo con violencia, registrado el martes 18 de noviembre, minutos antes de las diez de la mañana, el hermano de la alcaldesa fue trasladado a recibir atención médica a un hospital por los golpes que recibió en diferentes partes del cuerpo.

En redes sociales algunos vecinos de la víctima reportaron que los delincuentes habían derribado el portón del domicilio y apuñalado en el pecho al habitante al negarse a revelar dónde guardaba el dinero, pero las autoridades descartaron que el inmueble hubiera presentado daños y que el ofendido hubiera sido agredido con arma blanca.

Empero, reconocieron que el asalto se consumó y que el morador del inmueble fue golpeado por los delincuentes.

Dos sujetos, aparentemente encapuchados, ingresaron a un domicilio de la calle Cristóbal Colón, en el fraccionamiento Panamericano, en “San Pancho”, donde sorprendieron al familiar de la alcaldesa.

Tras amagarlo con un arma de fuego corta le exigieron que les entregara todo lo de valor que tuviera, pero se habría negado y lo golpearon en repetidas ocasiones.

Los ladrones encontraron y tomaron el dinero en efectivo que la víctima guardaba en su domicilio y enseguida escaparon.

El ofendido dio parte a las autoridades de lo sucedido y elementos de Seguridad Pública así como de la Fiscalía General del Estado se movilizaron al domicilio para iniciar las investigaciones y la búsqueda de los asaltantes, que no fueron localizados.

Paramédicos del ISSEA brindaron los primeros auxilios al hombre asaltado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención por los golpes que presentaba.

El domicilio asaltado quedó resguardado por policías municipales y una patrulla.

Vecinos de la calle Cristóbal Colón, la mañana del martes, fueron testigos de la movilización de las unidades policiales y más tarde se enteraron del asalto al hermano de la presidenta municipal, situación que comentaron en las redes sociales.