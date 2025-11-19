¡Impactado por una patrulla de la Policía Municipal de Aguascalientes murió joven motociclista!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras ser impactado por una camioneta-patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, cuyo oficial conductor fue detenido para deslindar responsabilidades, un joven motociclista murió.

El trágico desigual choque sucedió este miércoles, minutos después de las diez de la mañana, en la avenida Aguascalientes y Quinta Avenida, justo frente al monumento al Papa Juan Pablo II, al sur de la ciudad.

En este lugar perdió la vida el joven Emmanuel Alejandro Urzúa Salas, de 27 años de edad.

A bordo de una motocicleta Italika, tipo cross, en colores negro y verde, circulaba dentro de la glorieta ubicada en dichas vialidades cuando apareció en escena la patrulla, que provenía de Quinta Avenida de norte a sur.

El motorista fue impactado por la estructura metálica de la unidad oficial conocida como “tumba burros” y proyectado al piso, resultando con lesiones graves.

La patrulla implicada fue una camioneta Dodge RAM, con número económico AG436B3, asignada a la Delegación Insurgentes.

El oficial que la conducía reportó el accidente a la corporación y solicitó el apoyo de los servicios médicos.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron a la escena y encontraron al motociclista herido de gravedad y lo abordaron a una ambulancia para trasladarlo a un hospital, pero al tratar de estabilizarlo cayó en paro y falleció.

Otros elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y detuvieron a su compañero para presentarlo ante el agente del Ministerio Público.

Oficiales de la Policía Vial cerraron la circulación vehicular en la glorieta para realizar el peritaje del accidente a fin de deslindar responsabilidades.

El cuerpo sin vida del joven fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.