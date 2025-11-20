¡En Aguascalientes vincularon a proceso a un presunto violador serial!

Ofrecía trabajos falsos a través de Facebook para atraer a mujeres y atacarlas sexualmente

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal capturaron a un presunto violador serial que operaba en Aguascalientes; a través de Facebook ofrecía trabajos falsos para atraer a mujeres y atacarlas sexualmente.

Una de sus víctimas a la que violentó en diciembre del año 2024 en el fraccionamiento residencial Bosques del Prado Sur lo denunció y la Fiscalía General del Estado logró que una jueza de Control lo vinculara a proceso por ese caso, pero lo investiga por otros con el mismo modus operandi, por lo que podría acumular más agresiones sexuales.

Al acusado, identificado como Julio César “N”, se le impuso la prisión preventiva justificada y fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), donde enfrentará su primer juicio.

De acuerdo a la investigación, en diciembre del 2024, en la red social Facebook, su víctima encontró una publicación en la que se ofrecía trabajo de limpieza.

Luego, a través de WhatsApp solicitó información al respecto y fue citada en un inmueble en el residencial Bosques del Prado Sur.

La ofendida acudió en compañía de una menor de edad y fueron recibidas por Julio César, que le dijo que el trabajo consistía en realizar aseo en varias oficinas.

Durante la entrevista, el sujeto le pidió a la menor de edad que saliera del lugar y al hacerlo cerró la puerta.

Ya a solas con la agraviada la amenazó con agredir mortalmente a la menor de edad para obligarla a sostener relaciones sexuales con él, sometiéndola mediante violencia moral y física.

Meses después, al buscar nuevamente trabajo, la víctima encontró otra publicación similar en Facebook y fue citada en una dirección distinta.

Al presentarse observó otra vez a Julio César, que ofrecía trabajos falsos para atraer a las mujeres y tomó la decisión de denunciarlo.

Una agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación, recabó pruebas y obtuvo una orden de aprehensión en contra del acusado.

Los agentes ministeriales lo localizaron y arrestaron en la calle Álvaro Obregón de la zona Centro de la ciudad capital, tras de lo cual fue presentado ante la jueza de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de violación.

La Fiscalía recibió un plazo de tres meses para complementar su investigación por este hecho, aunque indaga otros casos con la misma forma de operar.