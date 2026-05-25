¡Asalto en Radiología Intux exhibió la seguridad en “zona dorada”, convertida en “zona de cobre municipal”!

Ladrón irrumpió en el negocio y se llevó efectivo y equipo valuado en 80 mil pesos

La zona “más vigilada” volvió a quedar exhibida por la deficiente seguridad municipal

AGUASCALIENTES, AGS.- Un robo con violencia dejó un botín cercano a 85 mil pesos en la negociación Radiología Dental “Intux”, donde un hombre armado irrumpió y amagó al personal para llevarse equipo especializado y dinero en efectivo en pleno corazón de la llamada “zona dorada”, que en los hechos opera como “zona de cobre” por la deficiente vigilancia municipal que una y otra vez queda exhibida.

El asalto ocurrió a las 20:00 horas del jueves 21 de mayo, momento en que el atraco fue reportado al servicio de emergencias 911 por trabajadores del establecimiento.

El hecho se registró en el negocio ubicado en calle San Julián número 405, local 3, en Bosques del Prado Norte, donde el sujeto ingresó, mostró un arma de fuego y exigió la entrega de cuatro computadoras valuadas en aproximadamente 20 mil pesos cada una, además de 5 mil pesos en efectivo.

Policías municipales acudieron al llamado y se entrevistaron con la encargada, Ximena “N”, quien confirmó lo sucedido y recibió indicaciones para formalizar la denuncia correspondiente.

El golpe ascendió a 80 mil pesos en equipo más los 5 mil en efectivo, dejando un total aproximado de 85 mil pesos.

El atraco volvió a exhibir la fragilidad de la zona que se presume como la “más vigilada” por la Policía Municipal, pero que en la práctica acumula incidentes que contradicen ese discurso y alimentan la percepción de una vigilancia meramente declarativa.

Al lugar acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de indicios dactilares y documentaron la escena para integrar la carpeta de investigación.