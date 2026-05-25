¡En Pinos hallaron a un hombre ejecutado y una camioneta baleada!

PINOS, ZAC.- Un hombre ejecutado a balazos y una camioneta con impactos de bala fueron hallados en esta localidad a temprana hora del domingo 24 de mayo.

Alrededor de las 08:00 horas las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona inconsciente en la carretera estatal 144, en dirección a Ojuelos, Jalisco, en territorio de Pinos.

Elementos policiales se movilizaron al sitio y en el acceso a la comunidad Jaulilla, a un costado del camino, encontraron a un hombre ya sin vida, percatándose que vestía ropa táctica y presentaba heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego.

Al inspeccionar la zona, a unos kilómetros de distancia localizaron abandonada una camioneta tipo Pick-Up sobre la carretera, cerca del crucero que conduce a la comunidad El Sitio, que presentaba daños por impactos de bala en el parabrisas.

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se presentaron en los dos lugares mencionados para realizar las diligencias correspondientes y asegurar tanto la camioneta como el cuerpo del finado para su traslado al Servicio Médico Forense para los estudios respectivos.