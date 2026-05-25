¡Tras agresión armada 4 agentes de la Policía de Investigación resultaron lesionados en la carretera 54!

TABASCO, ZAC.- Agentes de la Policía de Investigación fueron blanco de una agresión con disparos de arma de fuego al regresar a la capital zacatecana tras un operativo, por lo que cuatro de ellos resultaron lesionados y tuvieron que ser atendidos en un hospital.

El ataque armado sucedió el sábado 23 de mayo, alrededor de las once de la noche.

Previamente, los agentes de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, acudieron al municipio de Jalpa para realizar un cateo, en el que aseguraron un vehículo robado y mil 600 dosis de narcóticos.

Por la noche emprendieron el viaje de regreso a la capital, pero al transitar por la carretera federal 54, justamente entre las comunidades San Francisco y Cruz Verde, fueron agredidos a balazos por sujetos armados.

Los policías investigadores repelieron el ataque, suscitándose así un enfrentamiento que se extendió por más de 15 minutos.

Tras la balacera, cuatro agentes de la PDI resultaron lesionados, tres hombres y una mujer, y se les trasladó a un hospital para su pronta atención.

Al día siguiente, domingo 24, dos de los varones y la fémina fueron dados de alta, mientras que el otro agente quedó encamado para una valoración.

En el lugar de la agresión quedó una patrulla de la Policía de Investigación con daños considerables, por lo que la circulación vehicular tuvo que ser cerrada.

Las autoridades desplegaron un operativo por tierra y aire con apoyo de aeronaves de la Secretaría de Seguridad Pública, y realizaron varias diligencias, que se prolongaron hasta después del mediodía del domingo.

A través de redes sociales se difundieron unos videos de una explosión en la zona asegurada, por lo que la Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo la destrucción controlada de un artefacto explosivo localizado en Tabasco.