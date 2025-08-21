¡Aseguramiento de arsenal, droga y vehículos dejó cateo en casa de seguridad en Encarnación de Díaz!

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JAL.- La Fiscalía del Estado de Jalisco y la Guardia Nacional “reventaron” una casa de seguridad en la comunidad El Tecuán, perteneciente al municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, cerca de los límites con Aguascalientes, donde aseguraron un arsenal compuesto por rifles de asalto y hasta artefactos explosivos, chalecos con insignias del Ejército Mexicano, droga y vehículos, algunos con reporte de robo.

No hubo personas detenidas en el operativo, realizado por personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional y la Guardia Nacional.

Los elementos de la GN, durante un recorrido de seguridad, detectaron a dos motociclistas con ropa y equipo táctico.

Al marcarles el alto para una revisión, los sospechosos escaparon en las “jacas de acero” hasta arribar a una finca, en El Tecuán.

Los sujetos abandonaron las motocicletas en el exterior y huyeron por la parte posterior de la propiedad tras brincar una barda.

Los oficiales revisaron las dos motos abandonadas y confirmaron que contaban con reporte de robo.

Además, desde el exterior de la finca observaron varios vehículos, entre ellos otras motocicletas, uno de los cuales, al consultar sus placas, arrojó también reporte de robo.

Al descubrir lo anterior, los guardias nacionales resguardaron la zona y dieron parte al agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Regional con sede en el municipio de Lagos de Moreno.

El fiscal tramitó y obtuvo una orden de cateo para registrar el inmueble.

La diligencia se llevó a cabo el lunes 18 de agosto y en ella tomaron parte el personal de dicha Vicefiscalía y de la GN, así como elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (TEDAX) de la Secretaría de Seguridad del Estado.

En el domicilio, señalado como una casa de seguridad, se localizaron y aseguraron siete rifles de distintos calibres tipo M4, SIG Sauer y AK-47 (“cuernos de chivo”), una granada de fragmentación y un aditamento lanza granadas, dos artefactos explosivos cilíndricos, de cobre, tres chalecos tácticos, uno de ellos con la insignia del Ejército Mexicano, seis cartuchos calibre 50 milímetros, nueve calibre 5.56, 25 calibre .223, uno calibre .380 y un cargador para calibre 308 con dos cartuchos útiles.

También se aseguraron un auto marca BYD Song Pro, una camioneta Jeep Patriot, ambos con reporte de robo, así como siete motocicletas de las marcas Bajaj, Italika y Suzuki, algunas de ellas con varias irregularidades.

Además, se confiscaron 33 envoltorios plásticos con vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso de 50 gramos.

La Fiscalía del Estado de Jalisco aseguró la finca e inició una carpeta de investigación para dar con los responsables de la operación de dicha casa de seguridad.