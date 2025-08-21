¡Un muerto y tres lesionados dejó choque frontal entre dos tráileres en Río Grande!

RÍO GRANDE, ZAC.- Un choque frontal entre dos tráileres dejó un saldo de un muerto y tres lesionados.

El accidente se registró el miércoles 20 de agosto, poco después de las cuatro de la tarde, a la altura del kilómetro 75 de la carretera federal 49, en dirección al municipio de Juan Aldama.

En el sitio colisionaron dos tractocamiones tipo quinta rueda.

El chofer de uno de ellos lo guiaba a exceso de velocidad y debido a que la cinta asfáltica se encontraba mojada perdió el control del volante, lo que provocó que chocara de frente contra el otro.

Uno de los tráileres viajaba de la Ciudad de México hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que el otro iba de Torreón, Coahuila hacia la Ciudad de México.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance y al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que con ayuda del equipo hidráulico rescataron a las cuatro víctimas, aunque una de ellas falleció en el sitio y a las otras tres se les diagnosticaron lesiones.

Dos de los heridos fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital de Juan Aldama, mientras que el otro fue llevado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Río Grande.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, en tanto que elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.