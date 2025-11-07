¡Aseguraron 29 dosis de “crico” en celda del módulo 9 revisión sorpresa en el CEPES El Llano!

Asuntos Internos investiga posible ingreso de droga al penal vía alimentos o complicidad de custodios

El hallazgo fue resultado de labores de inteligencia, que identificaron una celda como punto de venta de droga

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras labores de inteligencia, autoridades estatales y federales realizaron un operativo sorpresa en el Centro Penitenciario Estatal (CEPES) El Llano, donde localizaron 29 envoltorios con presunta metanfetamina en una celda del módulo 9, señalada como punto de comercialización de droga al interior del penal.

La intervención se llevó a cabo la madrugada del miércoles 5 de noviembre y fue encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los efectivos se dirigieron directamente a una celda ocupada por tres personas privadas de la libertad (PPL), donde aseguraron los envoltorios con una sustancia sólida y cristalina, conocida como crystal o “crico”.

No se informó si fueron incautados otros objetos prohibidos durante la revisión.

De manera extraoficial trascendió que las dosis fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, que abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el origen, destino y posibles responsables de la comercialización dentro del penal.

Además, trascendió que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación para determinar cómo ingresó la droga al centro penitenciario y si fue a través de los alimentos que introducen familiares durante las visitas o si existe posible participación de personal de custodia.

Las autoridades no dieron a conocer ninguna información al respecto.