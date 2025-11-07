¡Tras caer de un andamio en una casa en construcción en la colonia Europa albañil perdió la vida!

FRESNILLO, ZAC.- Un albañil perdió la vida tras de que sufrió una caída de un andamio mientras se encontraba trabajando.

La víctima, de entre 50 y 60 años de edad, murió en una vivienda en construcción en la calle Alemania esquina con Francia, en la colonia Europa, en Fresnillo.

El jueves 6 de noviembre, al filo del mediodía, los servicios de emergencia recibieron llamadas de auxilio para el trabajador que se hallaba inconsciente tras caer de un andamio mientras cumplía con su jornada laboral.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se movilizaron al sitio pero nada pudieron hacer por el paciente debido a que ya había fallecido.

Testigos les informaron que el andamio del que se cayó se encontraba en el segundo piso del inmueble en edificación.

Oficiales de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva arribaron a la escena para brindar seguridad perimetral.

Las investigaciones del incidente quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación, mientras que elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo sin vida del albañil para su traslado al SEMEFO.