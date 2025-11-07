¡El hijo del presidente municipal de Ojocaliente secuestrado en Villanueva fue rescatado y murió agresor armado durante operativo!

Se encontraba privado de la libertad desde el 9 de junio

ZACATECAS, ZAC.- Las fuerzas de seguridad localizaron con vida a Joshua Zambrano Hernández, quien había sido reportado como desaparecido desde el 9 de junio; se trata del hijo del presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez.

El operativo se desplegó durante la madrugada del jueves 6 de noviembre en la región de Villanueva, específicamente en las comunidades El Jagüey y El Molino, a partir de las 05:00 horas.

Participaron la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal a través de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas y la Policía de Investigaciones Especializadas en Delitos de Alto Impacto.

Durante el recorrido, los elementos fueron agredidos por civiles armados, logrando repeler el ataque. Como resultado, un agresor masculino, aún sin identificar, fue neutralizado y se aseguró la zona.

La persona rescatada solicitó apoyo durante el operativo y fue puesta bajo resguardo inmediato. Posteriormente, fue trasladada para recibir atención médica por deshidratación.

No se reportaron bajas entre las corporaciones participantes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), a través de su titular Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que la víctima se encontraba privada de la libertad y bajo vigilancia de sus captores.

Su estado de salud es estable y ya se encuentra con sus familiares.