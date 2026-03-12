¡Aseguraron policías estatales moto robada que habría sido utilizada por los que ejecutaron a “El Curioso”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales de la Policía Estatal aseguraron una motocicleta reportada como robada y que habría sido utilizada por los dos sujetos que ejecutaron a balazos a un joven en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos.

La unidad, una Italika, modelo 2024, en color negro, fue encontrada abandonada en la calle Limón de la colonia El Riego, en el oriente de la ciudad.

La víctima, Daniel Dueñas Ramírez alias “El Curioso”, de 23 años de edad y con antecedentes penales por delitos contra la salud, fue asesinado a balazos en tórax y abdomen la noche del martes 10 de marzo mientras conducía su auto Ford Fiesta, en color blanco y con placas de circulación de Jalisco, sobre la calle Haydeé Romero, a la altura del número 223, en el Rodolfo Landeros.

Lo acompañaba su pareja sentimental, que iba como copiloto y quien salió ilesa de la agresión.

Al transitar por dicha calle, Daniel fue alcanzado por dos sujetos vestidos de negro y con pasamontañas, que tripulaban una motocicleta Italika, en color negro, y le dispararon varias veces para asesinarlo.

Tras la agresión se dieron a la fuga a toda velocidad y al intervenir en el hecho los policías estatales rastrearon la zona en su búsqueda, localizando poco más tarde la motocicleta abandonada en la citada calle Limón, en El Riego.

Al consultar sus datos en el sistema Plataforma México lograron conocer que contaba con reporte de robo con fecha del mismo martes 10 de marzo en Aguascalientes, día de la ejecución.

Ante la presunción de que la moto era en la que viajaban los participantes en el homicidio, los elementos la aseguraron y trasladaron a la Fiscalía General del Estado a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.