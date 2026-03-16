¡Asesinaron a un hombre e hirieron a otro con disparos de arma de fuego tras una riña en Montemariana!

FRESNILLO, ZAC.- Con disparos de arma de fuego un hombre fue muerto y otro lesionado tras una riña en la comunidad de Montemariana.

La trágica pelea sucedió alrededor de las ocho y media de la noche del domingo 15 de marzo en esa localidad.

Varios sujetos protagonizaron la riña, pero durante la pelea uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en contra de sus rivales para luego darse a la fuga.

Los hechos fueron reportados a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron elementos policiales y paramédicos, que encontraron a dos víctimas con heridas de bala.

Al revisarlas, confirmaron que uno de ellos ya no presentaba signos vitales y que el otro estaba lesionado, por lo que lo trasladaron a un hospital cercano para su pronta atención médica.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el responsable de la agresión, en tanto que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se hicieron cargo de la fijación y el levantamiento de indicios así como de trasladar el cuerpo del fallecido al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.