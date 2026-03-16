¡Durante un intento de asalto joven fue herido de bala en la carretera federal 49!

FRESNILLO, ZAC.- Delincuentes armados intentaron asaltar a varios jóvenes y al no conseguirlo les dispararon, por lo que uno de ellos resultó herido y terminó hospitalizado para su atención médica.

El domingo 15 de marzo, poco antes de las cuatro de la tarde, los jóvenes, a bordo de un vehículo, circulaban por la carretera federal 49, en territorio del municipio de Río Grande, cuando fueron alcanzados por sujetos armados, que los amagaron y ordenaron que se detuvieran.

Los ofendidos no lo hicieron y los delincuentes les dispararon en varias ocasiones, por lo que uno de los proyectiles hizo blanco en el cuerpo de uno de los jóvenes.

Ante la agresión, los agraviados siguieron su marcha hasta la colonia Lienzo Charro, en el municipio de Fresnillo, donde pidieron ayuda.

Elementos policiales se trasladaron al lugar así como paramédicos, que auxiliaron al joven herido de bala y lo trasladaron a un hospital para ser atendido.

Sus acompañantes informaron a las autoridades la forma en la que ocurrieron los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes.