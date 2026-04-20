¡Atropellada por el tren en Loreto murió comerciante originaria de Aguascalientes!

Foto: Cortesía EL LORETENSE

LORETO, ZAC.- Una mujer comerciante originaria de Aguascalientes, murió tras ser atropellada por el tren en esta cabecera municipal.

El accidente sucedió el domingo 19 de abril, por la mañana.

La víctima mortal fue identificada como Rosa Elia Jasso Castillo, que contaba con 49 años de edad, fue originaria de la comunidad Guadalupe de Atlas, perteneciente al municipio de Asientos, Aguascalientes, e integrante del gremio de tianguistas de Loreto.

Sobre el accidente que le costó la vida surgieron dos versiones.

La primera indicaba que tras realizar su primea venta de mercancía de ropa usada, la fémina fue a comprar algo para comer, mientras una menor de edad se hallaba cerca de las vías tratando de colocar una moneda sobre los rieles al paso del ferrocarril.

Al parecer, un perro tomó la bolsa con tacos que Rosa Elia acababa de comprar y se echó a correr, por lo que fue tras él sin percatarse que el tren se aproximaba y la máquina la arrolló, provocándole la muerte.

La comerciante quedó tirada debajo de un vagón, tras de que el maquinista detuvo la marcha del tren.

La segunda versión señalaba que cuando la comerciante observó a la niña colocando su moneda en los rieles se acercó para quitarla y fue impactada por el ferrocarril.

Al sitio acudieron elementos y paramédicos de Protección Civil, que revisaron a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que oficiales de la Policía Municipal resguardaron la zona.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias correspondientes y elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.