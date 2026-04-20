¡Tres mujeres lesionadas dejó aparatoso accidente tipo volcadura en avenida Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un fuerte accidente registrado sobre la avenida Aguascalientes, entre la carretera federal 45 Norte y la avenida Independencia, dejó como saldo tres mujeres lesionadas luego de la volcadura de un vehículo, provocada por cables derribados en la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó cuando el conductor de un vehículo Pontiac, que circulaba de poniente a oriente a velocidad inmoderada, perdió el control hacia su derecha, impactándose contra un poste de concreto.

El golpe provocó que la estructura fuera derribada, dejando cables colgando a baja altura sobre la avenida.

Minutos después, un automóvil Nissan Versa que transitaba de oriente a poniente por la lateral de la avenida Aguascalientes no se percató de los cables, los cuales se atoraron en la parte frontal de la unidad, ocasionando que el vehículo volcara sobre su costado izquierdo.

A consecuencia del incidente tres mujeres que viajaban en el Versa quedaron atrapadas en el interior, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, Bomberos Municipales y ambulancias del ISSEA, quienes realizaron las maniobras necesarias para su rescate.

Las ocupantes fueron valoradas en el sitio, determinando que presentaban únicamente golpes y lesiones menores que no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

En tanto, el conductor del Pontiac se dio a la fuga tras provocar el accidente, dejando abandonado el vehículo en el lugar de los hechos.