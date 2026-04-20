¡Tras explosión de un tanque de gasolina de una motocicleta murió hombre que sufrió quemaduras!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras más de un mes de agonía murió un hombre que sufrió quemaduras graves tras la explosión del tanque de gasolina de una motocicleta en su domicilio en el fraccionamiento Villa Montaña.

El fallecido fue identificado como Pedro Martínez Martínez, que tenía 40 años de edad, era albañil y vivió en la calle Cumbre del Laudo del citado fraccionamiento.

Los hechos sucedieron el domingo 8 de marzo de este año, alrededor de las 19:00 horas.

El albañil se encontraba dentro de su domicilio realizando reparaciones a su motocicleta, de acuerdo al testimonio de su pareja sentimental, Sofía, ya que manipulaba el tanque de gasolina mientras fumaba un cigarro, lo que provocó una explosión que le ocasionó quemaduras de gravedad, principalmente en el rostro.

Tras el incidente, el lesionado fue trasladado de emergencia al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social, donde se le diagnosticaron quemaduras de tercer grado que ponían en riesgo su vida.

Posteriormente, fue canalizado al Hospital Miguel Hidalgo para recibir atención especializada.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, falleció el domingo 19 de abril, al filo de las 17:00 horas, cuando personal del nosocomio determinó la ausencia de signos vitales.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y recabaron testimonios, incluyendo el de una hermana del occiso, quien confirmó la versión de lo ocurrido, por lo que se concluyó que la muerte de Pedro se debió a un accidente doméstico.