¡Atropellado al cruzar el tercer anillo en el Ojocaliente III en Aguascalientes murió un hombre!

El conductor del auto que lo arrolló fue detenido

AGUASCALIENTES, AGS.- Un trágico accidente se registró la noche del domingo 7 de septiembre en el fraccionamiento Ojocaliente III, en el oriente de Aguascalientes, luego de que un hombre identificado como Víctor Manuel Esparza, de 63 años de edad, perdió la vida tras ser atropellado al intentar cruzar la avenida Siglo XXI, entre la calle El Mocho y la avenida San Gabriel.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:12 horas.

Según testigos, el peatón cruzaba en dirección poniente-oriente y tras llegar al camellón lateral fue impactado por un vehículo Chevrolet Beat, en color blanco y con placas ABH-793-G, que circulaba a velocidad inmoderada en sentido norte-sur.

El conductor, un masculino de entre 25 y 30 años, no logró frenar a tiempo y proyectó al peatón aproximadamente 15 metros.

Tras el impacto detuvo su marcha y dio aviso a los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron el fallecimiento del hombre en el lugar.

La zona fue acordonada por elementos de Seguridad Pública y Policía Vial, mientras personal forense realizó el levantamiento del cuerpo e indicios.

El conductor del vehículo fue detenido y presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades y definir su situación jurídica.