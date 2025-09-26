¡Un hombre muerto y prensado dejó choque frontal entre una camioneta y un auto en Asientos!

ASIENTOS, AGS.- El conductor de un automóvil falleció tras un choque frontal contra una camioneta en esta localidad.

Daniel Rogel, de 52 años de edad, murió en la carretera estatal 47, a la altura del kilómetro 1+300, en el tramo San Rafael-Villa García, en el municipio de Asientos.

El accidente que le costó la existencia sucedió el miércoles 24 de septiembre, alrededor de las seis y media de la tarde, mientras conducía un Nissan March, en color blanco y con placas de circulación de Zacatecas.

Se desplazaba por dicha vialidad y en el cruce con la carretera estatal 43, frente a la estación de servicio de San Rafael de Ocampo, colisionó de frente contra una camioneta Ford Lobo F-150, en color blanco y con placas de Aguascalientes, conducida por Víctor Manuel, de 19 años de edad.

Este joven realizó una maniobra de rebase sin precaución y al invadir el carril contrario provocó el fuerte choque contra el auto, proyectándolo fuera de la cinta asfáltica.

Tras el encontronazo Daniel quedó prensado en la cabina de su carro, que terminó con el frente destrozado, y al arribar paramédicos del ISSEA para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya había muerto.

El cuerpo de la víctima mortal fue levantado por elementos de Servicios Periciales y conducido al SEMEFO para la práctica de la necropsia.