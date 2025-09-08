¡Sujeto que defraudó a varios agricultores en Calera fue sentenciado a seis años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación de Delitos Especiales de la capital obtuvo sentencia condenatoria a través de juicio oral en contra de Alberto “N”, quien fue declarado responsable del delito de fraude específico en perjuicio de cuatro personas.

El Tribunal impuso una pena de seis años de prisión a Alberto “N” por engañar a varios agricultores del municipio de Calera.

El acusado les pidió que le vendieran toda su cosecha, prometiendo pagarles en cinco días.

Al no cumplir obtuvo un beneficio económico indebido y causó un daño de millones de pesos a las víctimas.