¡Atropellado por un camión urbano hombre de la tercera edad murió en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de la tercera edad que al parecer se encontraba bajo los influjos de las bebidas embriagantes, murió tras ser atropellado por un camión urbano en el fraccionamiento Valle de los Cactus, en el oriente de la ciudad.

La tragedia se consumó este jueves, minutos antes de las ocho de la mañana, en la esquina de la avenida Paseo de la Biznaga y la calle Salvador Ramírez Martín del Campo.

El peatón, de aproximadamente 80 años de edad, fue arrollado y muerto por un camión Mercedes Benz, de la línea YoVoy, de la ruta 2, con número económico 1432 y con placas de circulación A-05317-A.

El chofer lo deslazaba por Paseo de la Biznaga y al llegar al cruce dio una vuelta a la derecha para incorporarse a Salvador Ramírez Martín del Campo, pero atropelló al adulto mayor, que se encontraba sobre el arroyo vehicular.

De acuerdo a algunos vecinos del rumbo, el hombre era un alcohólico crónico y al momento de los hechos se hallaba en estado de ebriedad.

El operador del urbano detuvo su marcha y el cuerpo del atropellado quedó debajo del camión.

Oficiales de Seguridad Pública y paramédicos arribaron a la escena para tratar de auxiliar a la víctima, pero confirmaron que ya había fallecido.

El chofer del camión fue detenido en el lugar para ser presentado ante el agente del Ministerio Público a fin de que se le deslindaran responsabilidades.

La zona del accidente fue resguardada para permitir a elementos de Servicios Periciales la práctica de las diligencias correspondientes, al final de las cuales el cuerpo sin vida del adulto mayor fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense.