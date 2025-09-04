NoticiasZacatecas

¡Tras una riña en Guadalupe joven fue herido de bala; su agresor fue detenido!

GUADALUPE, ZAC.- Un joven fue herido de dos balazos en una pierna tras sostener una riña con un sujeto, que tras la agresión se dio a la fuga pero poco después fue detenido por las autoridades.

Los hechos sucedieron el martes 2 de septiembre, alrededor de las tres y media de la tarde.

Por motivos no revelados públicamente, los dos individuos tuvieron una riña afuera de un comercio en la vialidad San Simón, a la altura de la privada La Cañada, en el municipio de Guadalupe.

En determinado momento, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó a su rival, de aproximadamente 27 años de edad, al que hirió en una pierna para luego escapar.

Los hechos sucedieron a poco más de medio kilómetro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que de inmediato se movilizaron elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal para intervenir en la agresión.

La víctima fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil de Guadalupe, que en condición estable lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital ya que resultó con dos heridas de bala en su extremidad.

Los oficiales de Seguridad Pública desplegaron un operativo en busca del atacante y momentos después lo detuvieron en la colonia La Cañada de la Bufa.

El arrestado dijo llamarse Luis Constancio “N”, de 53 años y originario de Jalisco, a quien se le aseguró un arma de fuego, un sobre transparente que contenía una sustancia con las características de la cocaína, y una camioneta Ford F150, con placas de circulación de Tamaulipas, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado acusado por el delito de tentativa de homicidio.

