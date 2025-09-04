NoticiasZacatecas

¡En una presa en Pinos menor de 12 años de edad murió ahogado!

PINOS, ZAC.- Un menor de edad murió ahogado en una presa de esta localidad y pese a que sus familiares lo extrajeron del agua.

El fallecido fue identificado como Braulio “N”, de 12 años de edad, habitante de la comunidad Trinidad Norte, perteneciente a Pinos.

Los hechos se registraron el miércoles 3 de septiembre, alrededor de las cinco de la tarde, en la presa de San José, ubicada en esa población.

El menor ingresó al cuerpo de agua por causas desconocidas y se sumergió, por lo que sus familiares se encargaron de rescatarlo.

Sin embargo, al verlo inconsciente solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, aunque al llegar para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya había muerto.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y del levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

