¡“El Pantera”, integrante del CJNG detenido en Aguascalientes, fue sentenciado a 15 años de prisión!

GN y Defensa lo arrestaron con un arma de fuego, cartuchos y envoltorios con droga

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto conocido como “El Pantera”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sentenciado a más de 15 años de prisión tras ser declarado culpable de tres delitos federales.

Se trata de Raymundo Ruiz Orozco, detenido durante el mes de abril del 2024 en la comunidad Pabellón de Hidalgo, perteneciente al municipio de Rincón de Romos.

Oficiales de la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaban un recorrido de seguridad cuando detectaron a Raymundo a bordo de una camioneta y en actitud sospechosa.

Al registrarlo le aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles y envoltorios con clorhidrato de metanfetamina, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal en la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes.

El fiscal federal integró una carpeta de investigación y “El Pantera” fue presentado ante un juez de Control, que le siguió un proceso penal.

Durante el desarrollo del juicio el AMPF aportó las pruebas suficientes para que Raymundo fuera sentenciado a 15 años 1 mes y 15 días de prisión por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en la variante de venta, portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas con agravante.

“El Pantera” fue identificado como integrante del CJNG con presencia en Aguascalientes.