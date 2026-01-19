¡Autoridades de salud intensifican acciones preventivas en el estado!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes reforzó las acciones preventivas para proteger la salud de la población y evitar la propagación de algunas enfermedades, como el sarampión.

Como parte de esta labor se llevan a cabo barridos de vacunación en todos los municipios, dando prioridad a niñas, niños y personas con esquemas incompletos, a fin de reducir riesgos y reforzar la prevención.

Además, el personal de salud mantiene un seguimiento y vigilancia permanentes para detectar de manera oportuna cualquier caso probable de sarampión, brindar atención médica inmediata y evitar contagios.

Cabe destacar que el estado cuenta con un Grupo Estatal de Respuesta Rápida que se creó en junio de 2025, con la participación de la Secretaría de Salud del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); esta instancia ha permitido intensificar la búsqueda activa de casos, aplicar los protocolos correspondientes y responder de manera oportuna y eficaz.

Las autoridades de salud reiteran su compromiso con el cuidado de la salud de las familias e invitan a la población a actualizar sus esquemas de vacunación y acudir a la unidad de salud más cercana, ya que la prevención constituye la herramienta más efectiva para proteger a todas y todos.