¡Tras riña en Cumbres III hombre resultó gravemente herido por “Los Chicharroneros”!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven terminó con una lesión grave tras una riña registrada en el fraccionamiento Cumbres III, donde fue encontrado tirado en la vía pública y en estado crítico.

La persona lesionada fue identificada como Cristian Alejandro “N”, de 26 años de edad y vecino de la misma colonia.

La tarde del domingo 18 de enero, a las 17:33 horas, el servicio de emergencias 911 recibió el reporte de un hombre gravemente herido sobre las calles Miguel Alemán y José González Torres, luego de una riña entre varias personas.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y confirmaron que el joven presentaba una herida profunda en el abdomen causada por un arma blanca.

Antes de perder el conocimiento, señaló como presuntos agresores a un grupo conocido como “Los Chicharroneros”, quienes huyeron tras el ataque.

Paramédicos de la ambulancia UE-02 de Protección Civil brindaron atención inmediata y trasladaron al lesionado al Hospital Miguel Hidalgo, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Las autoridades ya investigan para ubicar a los responsables.