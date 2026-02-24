¡Autoridades y productores acuerdan acciones para reforzar el control sanitario del ganado!

El Reemo es una disposición de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Norma Oficial Mexicana del Sistema Nacional de Identificación Animal

Se mantendrá comunicación directa con ganaderos e introductores para que en Aguascalientes este trámite sea ágil y viable

Cuidar el seguimiento del ganado es cuidar la salud humana, porque se tiene la certeza del origen de cada animal: Isidoro Armendáriz

AGUASCALIENTES, AGS.- Con el objetivo de mejorar el control sanitario del ganado bovino, el Gobierno del Estado instaló una mesa de diálogo permanente con productoras y productores, quienes acordaron trabajar de la mano con las autoridades para reforzar el seguimiento de cada animal, desde su nacimiento hasta que llega al consumidor final.

En una primera reunión de trabajo participaron integrantes de las uniones ganaderas e introductores, así como el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), Isidoro Armendáriz.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas orientados a impulsar el desarrollo del sector, entre ellos la importancia de que el ganado cuente con aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), requisito establecido por el Gobierno federal para garantizar el conocimiento pleno del origen y destino de cada animal.

Isidoro Armendáriz subrayó que “cuidar el seguimiento del ganado es cuidar la salud humana, porque se tiene la certeza del origen de cada animal; a todos nos conviene cumplir con los requisitos actuales. Cuenten con nosotros para cualquier duda y para dar cumplimiento al Registro Electrónico de Movilización (Reemo)”, expresó ante las y los ganaderos.

Subrayó que el requisito del aretado en el seguimiento del ganado se deriva de un convenio con las autoridades federales, quienes son las responsables, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), de aplicar las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y su Reglamento, así como de la Norma Oficial Mexicana en el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas.

Tras escuchar los planteamientos del sector, Antonio Arámbula reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá abiertas las vías de comunicación para que el Reemo sea un trámite ágil y viable en Aguascalientes, y así contribuir a la estrategia nacional que busca prevenir y controlar las enfermedades que afectan al ganado.

Finalmente, agradeció la confianza del sector para sostener un diálogo directo y construir acuerdos.

“De eso se trata: en Aguascalientes generamos soluciones. Somos gente de soluciones; esa ha sido la instrucción de nuestra gobernadora Tere Jiménez, quien mantiene una política de puertas abiertas”, concluyó.

En la reunión que se realizó en Palacio de Gobierno, también estuvieron Kristian Vera, representante federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Aguascalientes, y el diputado local Heriberto Gallegos Serna, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado, entre otras autoridades.