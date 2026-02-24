¡Congreso de Aguascalientes impulsa agenda en seguridad, salud y vivienda durante su décima sesión permanente!

AGUASCALIENTES, AGS.- Con una agenda enfocada en temas de seguridad, salud y vivienda, la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes celebró su décima sesión permanente, encabezada por el diputado presidente de la Mesa Directiva, José Trinidad Romo Marín, con la participación de las legisladoras Arlette Muñoz e Irma Reza de la Cruz, y los diputados Emanuelle Sánchez Nájera, Omar Valdés Reyes y Fernando Alférez.

Durante el desarrollo de la sesión, en el apartado de Asuntos Generales, se registraron diversas iniciativas y posicionamientos por parte de las y los legisladores.

En su intervención, el diputado Omar Valdés Reyes informó que ha presentado dos iniciativas orientadas al beneficio de la ciudadanía de Aguascalientes.

La primera propone modificar la Ley de Seguridad y de Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado, con el objetivo de permitir que los créditos hipotecarios otorgados por el instituto puedan asociarse entre cónyuges, ampliando así la posibilidad de acceder a viviendas más dignas.

La segunda iniciativa busca adoptar medidas que protejan a las y los inquilinos frente a aumentos desproporcionados en los alquileres.

El legislador señaló que esta propuesta surge ante el acelerado y excesivo incremento en los costos de las rentas registrado en los últimos años en el estado, situación que ha afectado significativamente a quienes rentan vivienda y que ha provocado el desplazamiento de numerosas familias.

Estas iniciativas, afirmó, reiteran su compromiso con su distrito y con la sociedad mediante la presentación de reformas claras orientadas a proteger sus derechos.

Por su parte, la diputada Arlette Muñoz Cervantes, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos este 27 de febrero, enfatizó que esta fecha invita a reflexionar sobre uno de los actos más humanos y solidarios que puede ejercer una persona, al tratarse de un acto de amor que contribuye a salvar o prolongar vidas.

La legisladora del PAN resaltó que Aguascalientes ocupa el primer lugar a nivel nacional en trasplantes durante el año 2025 con la realización de 131 procedimientos, de los cuales 90 fueron renales y 41 de córnea, lo que refleja la voluntad, solidaridad y coordinación interinstitucional en favor de los pacientes y sus familias que requieren de esta intervención quirúrgica.

De esta manera, Arlette Muñoz señaló que quien recibe una donación de órgano “es el relato de un paciente que recupera la esperanza de seguir adelante, de lograr sueños y de continuar abrazando la vida”.

En su oportunidad, el diputado Fernando Alférez Barbosa emitió un posicionamiento respecto a los acontecimientos suscitados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, manifestando su respaldo a las acciones de seguridad emprendidas por el Gobierno Federal.

Asimismo, solicitó un minuto de silencio en memoria de las y los elementos de la Guardia Nacional que fallecieron en el cumplimiento de su deber durante el operativo realizado el pasado domingo.

“Los soldados abatidos no buscaban la muerte; buscaban combatir al crimen organizado, buscaban restablecer la paz para las familias del país”, expresó.

El legislador añadió que un militar caído “es un sueño truncado, un hijo que no regresó a casa; por eso, México les debe memoria y dignidad por siempre, reconociendo su labor patriótica y que su sacrificio nos obligue a ser una sociedad más justa, más honesta y más libre”.

Al concluir el desahogo de los asuntos, se procedió a la clausura de los trabajos de la décima sesión permanente y se citó a las y los integrantes de la Comisión Permanente en la fecha y hora que establezca el citatorio oficial, el cual será notificado oportunamente.