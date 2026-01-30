¡Incendio en antiguo corralón municipal en Rincón de Romos dejó daños materiales!

Además, tres perros fueron rescatados

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Un fuerte incendio se registró en el antiguo corralón municipal de Rincón de Romos, donde además fue necesario el rescate de tres perros que se hallaban atrapados entre las llamas.

El siniestro comenzó alrededor de las 20:00 horas del jueves 29 de enero con un incendio de pasto seco, el cual se propagó rápidamente hasta alcanzar las instalaciones del antiguo corralón, donde se incendiaron diversas piezas automotrices.

En el lugar también se encontraban viviendas afectadas que almacenaban productos flamables, lo que incrementó el riesgo de propagación del fuego.

Ante la magnitud del incendio, elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil de los municipios de Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga acudieron al sitio, logrando rescatar a tres perros que se encontraban en la zona.

Asimismo, se solicitó el apoyo de Bomberos del Estado para controlar completamente el siniestro.

Gracias a la rápida intervención del personal de emergencia se evitó que el fuego se extendiera hacia una finca contigua utilizada como fábrica de dulces, lo que pudo haber provocado consecuencias mayores.

Las autoridades reportaron únicamente daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas ni víctimas mortales.

La zona fue acordonada y abanderada por elementos de la Policía Municipal de Rincón de Romos para garantizar la seguridad y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.