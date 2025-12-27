¡Botín de más de 64 mil pesos dejó “boquetazo” a Bodegas Alameda de López Mateos en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- El robo a la tienda de vinos y licores Bodegas Alameda, ubicada en la calle Chabacano número 102, local 5, quedó al descubierto la mañana del viernes 26 de diciembre, luego de que delincuentes ingresaran al establecimiento haciendo un boquete y sustrajeran más de 64 mil pesos.

El robo quedó al descubierto alrededor de las 09:19 horas, cuando la encargada del establecimiento, Érika “N”, llegó a abrir el negocio y encontró desorden en el interior.

Tras revisar, confirmó que había sido sustraído el dinero correspondiente a las ventas del día 24 de diciembre, estimado en 63 mil pesos, además de 1,151 pesos que se encontraban en la caja registradora.

De manera extraoficial trascendió que los responsables habrían ingresado por un local contiguo que se encuentra desocupado.

Presuntamente rompieron las chapas de la puerta y, a través de una pared, aparentemente hecha de tablaroca, abrieron un boquete que les permitió desactivar el sistema de seguridad y las cámaras, acceder a la negociación y sustraer el efectivo.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado, quienes entrevistaron a Juan Manuel “N”, representante legal de la cadena comercial Bodegas Alameda, que les informó que el negocio cerró el 24 de diciembre alrededor de las 23:00 horas, asegurando que todo quedó debidamente cerrado.

Sin embargo, al presentarse nuevamente este viernes a las 09:15 horas se percataron de la desaparición del dinero.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los agentes fue que el sistema de alarmas se encontraba desconectado al igual que las cámaras de videovigilancia instaladas en el interior del establecimiento.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal especializados en robos iniciaron la investigación correspondiente.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial acudieron al sitio para la búsqueda de huellas dactilares y el aseguramiento de indicios.

En total el botín obtenido por los delincuentes asciende a poco más de 64 mil pesos.